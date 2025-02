#Cafeconlachevez se renovó completamente y en esta nueva temporada trae un invitado de lujo: #CarlosCarlín. El actor y exconductor de tv lo cuenta todo: las chapas en #Pataclaún, su romance con Carla García, su pelea con Phillip Butters, Carlos Alcántara, Johana San Miguel, la separación de JB y Carlos Álvarez y más. No te pierdas este café con harto 'chimi chimi' #trome #podcast



00:00 INICIO

04:49 Carlos Carlín revela que su hermano lo ayudó a superar problemas del habla

13:37 Carlos Carlín y la vez que hizo llorar a un taxista: "Te agradezco un montón"

15:00 Carlos Carlín habla de las polémicas transmisiones de Pacacláun un Latina: "Se ha llegado a un acuerdo con Interartis"

15:30 a Carlos Carlín revela cómo nace la polémica frase de 'Cosita Rica': "Viene de don Ramón"

21:11 Carlos Carlín y su curioso encuentro con Ellen DeGeneres: "Estaba tirado en la plaza de Cusco"

27:23 Carlos Carlín debutó como actor con Diego Bertie: Así fue su experiencia

35:42 Carlín y las divertidas grabaciones de Patacláun: Viruta, sobaco de loca, sayonara de preso, guaipe de chongo y el origen de todas las chapas

39:08 Carlín revela que Gonzalete lo protegía de las burlas de Johanna San Miguel y Wendy Ramos: "Se reían de mis manos chiquitas"

53:23 Carlos Carlín habla de su romance con Carla García: "Una experiencia muy divertida, pero no estoy para casarme"

55:18 Carlín no se corre de Butters: "Ahora estoy entrenando, por lo menos un lapo le meto"

56:44 Carlín descarta haber separado a JB y Carlos Álvarez

01:08:33 Carlín y la vez que se escapó de la policía tras ser intervenido tomando ron en la calle



