GRABADO el 08-10-2025
Desvergüenza o estupidez
hildebrandtensustreceOficial
Desde Hildebrandt en sus trece
Burros, ¡es el pueblo llamando!.
Desvergüenza o estupidez.
Burra, ¡contesta el teléfono!.
!Lagarto resultó gato¡.
¡Así de mal estamos!.
Chancho asado.
Obispo mujeriego.
!Atención generación Z¡.
En nombre de las mujeres.
Dina engrasada.
¡Keiko celebrando!.
Dina, das vergüenza.
¡Trágate la hostia, Rafael!.
Tintán Arana Santiváñez.
Podcast 77.
Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.
ÚLTIMOS VIDEOS
Hildebrandt en sus trece
Todos los videos desde Hildebrandt en sus trece en Youtube.