GRABADO el 11-08-2025

"Una provocación a nuestra soberanía": Max Ortiz representante de la municipalidad de Santa Rosa.

Desde Latina Noticias

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - LUNES 11 DE AGOSTO DEL 2025.

JUICIO ORAL CONTRA EXPRESIDENTE PEDRO CASTILLO.

Familiares y amigos del exjefe del Grupo Terna piden su libertad.

Apareció en otra provincia: Encuentran a censista desaparecida en La Libertad.

La nueva modalidad de extorsión de los 'Los Injertos del Cono Norte'.

¿Próximas elecciones inciertas y con mucha dispersión? Guillermo Loli sostuvo que hay posibilidades..

'Cachín' habló de la relación con su esposa y cómo fue grabar Pataclaun cuando nació su hijo..

Así se vive en la isla Santa Rosa.

"Se bajó de carro tambaleando": Sujeto que atropelló a vecino habría estado bajo efectos del alcohol.

Carla García aseguró sentirse capaz para asumir la vicepresidencia del Perú..

Bandera colombiana en territorio peruano: incrementa presencia policial en puerto de Santa Rosa..

Izan bandera colombiana en Santa Rosa y la retiran de inmediato: "No se lo vamos a permitir".

¡Invadieron varios parques! Vecinos de Monterrico responden tras destape de Punto Final.

"Una provocación a nuestra soberanía": Max Ortiz representante de la municipalidad de Santa Rosa..

Además hoy día 11 de Agosto en el calendario del Perú.

