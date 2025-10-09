GRABADO el 09-10-2025

TRAS PEDIDO DE VACANCIA DE DINA BOLUARTE Roberto Chiabra: "Sí asumiría la Presidencia"

Tras las 4 mociones de vacancia presentadas contra Dina Boluarte, los nombres de quien sería su sucesor salen. Conversamos con uno de ellos, el actual congresista Roberto Chiabra.
Además hoy día 11 de Octubre

