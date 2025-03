El incendio en Barrios Altos ha logrado controlarse en un 90%, no obstante, persisten tres focos activos. Según precisa el Brigadier mayor Carlos Malpica, vocero del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, no podrán ingresar a extinguirlos mientras no se realice la demolición de las edificaciones afectadas. Hasta la fecha son más de 500 bomberos, que han venido participando en turnos rotativos, y 80 las unidades vehiculares utilizadas.

