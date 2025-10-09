GRABADO el 09-10-2025

MANIFESTANTES LANZARON HUEVOS A PHILLIP BUTTERS shorts

Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



PROGRAMAS

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWGxXy-JyD1GZQZYAnSk-wt



Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública

¿SE VA DINA? Vacancia de Boluarte y Arana en el Congreso por atentado contra Agua Marina HLR.

MANIFESTANTES LANZARON HUEVOS A PHILLIP BUTTERS shorts.

Agua Marina EN VIVO: estado de músicos baleados en concierto EnVivoLR.

Cae techo de comisaría en Surquillo y deja policías heridos EnVivoLR.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 09 de octubre 2025 EnDirectoLR.

ATAQUE a AGUA MARINA: ya habían denunciado extorsión ante la PNP lr.

Ruth Luque responsabiliza a Boluarte por atentado contra Agua Marina HLR.

Así huyeron los atacantes de concierto de Agua Marina LR.

"LUEGO DE BLINDARLA 7 VECES, EL CONGRESO QUIERE VACAR A DINA BOLUARTE Curwen En La República.

CURWEN EN LA REPÚBLICA PROGRAMA del 10/10/25 La República - LR.

AGUA MARINA DENUNCIÓ EXTORSIONES DURANTE VARIOS MESES Curwen En La República.

¿Cumplió su palabra? La vez que El Monstruo amenazó a Agua Marina HLR.

Así se encuentran las víctimas de la balacera en el concierto de Agua Marina LR.

GOBIERNO SE LAVA LAS MANOS TRAS ATENTADO A AGUA MARINA Curwen En La República.

Balacera en concierto de AGUA MARINA EN VIVO HOY.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.