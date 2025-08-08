ISRAEL aprueba plan de NETANYAHU para ocupar GAZA LR
El gabinete de seguridad de Israel aprobó el plan de Benjamin Netanyahu para ocupar militarmente la Ciudad de Gaza y toda la Franja, con el objetivo de desarmar a Hamás, liberar rehenes y establecer un gobierno civil ajeno a Hamás y la Autoridad Palestina. La operación implicaría el desplazamiento forzado de un millón de personas y pondría en riesgo la vida de los cautivos.
Hamás acusó a Netanyahu de sacrificarlos, mientras familiares denunciaron la imprudencia del plan. La ONU y potencias como China, Reino Unido y Australia advirtieron sobre una catástrofe humanitaria y exigieron un alto el fuego inmediato.
gaza israel netanyahu hamas
