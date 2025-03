GRABADO el 31-03-2025

¿DICTADURA EN MARCHA? Gobierno obligaría a medios a transmitir su propaganda

PELIGROSA PROPUESTA El gobierno de Dina Boluarte anunció un proyecto de ley que obligaría a los medios de comunicación a transmitir una "franja informativa" editada por el Ejecutivo, donde supuestamente se mostrarían todas las acciones realizadas contra la criminalidad.



Bajo el argumento de que todos deben participar en la lucha contra la delincuencia, la medida ha generado gran preocupación por parte de expertos y de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), que advierte que esta decisión "marca una peligrosa ruta que solo transitan los gobiernos autoritarios". En un comunicado, la SNRTV señaló que la ciudadanía "tiene derecho a recibir información diversa y no condicionada por intereses gubernamentales" y recordó que el Gobierno ya cuenta con medios oficiales para su propia difusión.



Cabe recordar que marzo estuvo marcado por contundentes manifestaciones no solo contra la delincuencia, sino también por el Día Internacional de la Mujer, donde cientos de mujeres peruanas gritaron que Dina Boluarte no las representa. A pesar de ello, voces como la del comandante PNP Víctor Zanabria afirman que "marchar no soluciona nada".



¡Accede a contenido exclusivo y beneficios especiales!

Únete a Buhocomunidad aquí https://elbuho.pe/comunidad/

Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

noticiashoy dinaboluarte censura noticiashoyperu protestasperu

Desde El Búho pe

¿DICTADURA EN MARCHA? Gobierno obligaría a medios a transmitir su propaganda.

Pérez Tello alerta sobre posible financiamiento del crimen organizado en las elecciones de 2026.

CRITICA Exministra sobre nuevo ministro del Interior: "Lo que han hecho es cambiar moco con baba".

¡DINA BOLUARTE FALSIFICÓ SU FIRMA! Exasistente confirma que operada no podía ni escribir.

¡ARTISTAS EN PIE DE LUCHA! Cientos de peruanos volvieron a salir a protestar contra la inseguridad.

Cusco: Fiscalía incauta 500 sueros en investigación por muerte de joven Pasó en el Perú.

Dina Boluarte hizo falsificar su firma en decretos Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Congresista fujimorista usa su semana de representación para evento proselitista a Keiko Fujimori.

LUCHA DIARIA Entre techos que caen y caminos peligrosos: La realidad de los escolares en regiones.

CARA A CARA Congresistas que vacaron a Pedro Castillo se reencuentran en juicio: ahora lo ven preso.

Crisis y desgobierno a un año de las elecciones AGENDA REGIONAL.

Cusco: Con más de 4500 denuncias, Cusco es la región con más casos de corrupción del Perú Pasó en.

Terror entre estudiantes: extorsión llegó a colegios Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Ayacucho: Autoridades confirman que hospitales del Minsa en la región no tienen suero defectuoso.

Nuevo ministro del Interior asegura que en cuatro meses el país debe vivir más tranquilo.

Además hoy día 31 de Marzo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde el canal El Búho pe en Youtube.