GRABADO el 07-08-2025

DAMOS CON PALO A PAOLO GUERRERO UNOMAS EN VIVO

Santa Rosa: ¿En qué condiciones está la isla disputada entre Perú y Colombia? El Comercio.

Premier Eduardo Arana visita Santa Rosa tras disputa limítrofe con Petro El Comercio.

Gustavo Petro declara la soberanía de Colombia sobre la isla Santa Rosa El Comercio.

Gustavo Petro envía mensaje tras polémica territorial con Perú en el Amazonas EN VIVO.

México: ¿por qué una caravana de 300 inmigrantes se dirige a la capital? El Comercio.

DAMOS CON PALO A PAOLO GUERRERO UNOMAS EN VIVO.

¿A cuánto cotiza el dólar hoy lunes 7 de agosto de 2025 ? El Comercio.

Tragedia en concierto de 'Damas Gratis': un muerto tras pelea de hinchas en Colombia El Comercio.

Tensión por Isla Santa Rosa: Petro insiste en iniciar proceso contra Perú TQH EN VIVO.

Premier de Perú acude hoy al distrito de Santa Rosa en zona fronteriza con Colombia El Comercio.

Perú y Colombia en tensión: ¿por qué la acusación de Petro no tiene fundamento? TQH EN VIVO.

¿Perú le cedió territorio a Colombia?: el origen de Leticia El Comercio.

Kelley Mack: Glioma, el agresivo tumor cerebral que venció a actriz de TWD El Comercio.

Florentino Pérez demanda a Perú por no pagar 315 millones por el Metro de Lima El Comercio.

EL TRÁFICO DE LIMA tráfico lima shorts perú.

Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Establecimiento de la Reserva Nacional de Junín

Establecimiento de la Reserva Nacional de Junín

Fundación del club Universitario de Deportes

Fundación del club Universitario de Deportes

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Creación del Santuario Nacional de Huayllay

Creación del Santuario Nacional de Huayllay

Creación de la Reserva de Chacamarca

Creación de la Reserva de Chacamarca

