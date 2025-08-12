GRABADO el 12-08-2025

¡Patricia Benavides VOLVIÓ! Entre sonrisas, tensión y enfrentamientos en la Fiscalía

SONRIENTE Patricia Benavides regresó al Ministerio Público con una amplia sonrisa para quienes la respaldan, autodenominados Los Combatientes, y desafiando a quienes la rechazan. Su abogado aseguró que su retorno sería como el de toda una dama, mientras que del otro lado muchos anticipaban escándalos. Sin embargo, en los exteriores de la Fiscalía la tensión se hizo sentir, provocando enfrentamientos entre simpatizantes y detractores.



Luego de la reunión que sostuvo con la Junta de Fiscales Supremos se supo Benavides no sería puesta en el Jurado Nacional de Elecciones. Según Epicentro, la votación para decidir si la reintegrada fiscal suprema iba al JNE quedó 5 votos en contra y un voto a favor, el de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.



Desde El Búho pe

¡Patricia Benavides VOLVIÓ! Entre sonrisas, tensión y enfrentamientos en la Fiscalía.

