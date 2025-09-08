GRABADO el 08-09-2025

" Es un adicto a la mermelada": Phillip Butters aremete contra Rafael López Aliaga

Phillip Butters arremete contra Rafael López Aliaga y lo tilda de "adicto a la mermelada". Ambos candidatos a la presidencia 2026 han venido mostrando fuertes roces en declaraciones públicas en el marco de sus campañas políticas.



Entrevista completa en: https://www.youtube.com/live/NPIrHxCaWE?siSrXJFV21vz9si3YD



¿Qué opinas? Déjanos tus comentarios

Desde Revista CARETAS

