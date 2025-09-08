GRABADO el 08-09-2025

" Es un adicto a la mermelada": Phillip Butters aremete contra Rafael López Aliaga

Phillip Butters arremete contra Rafael López Aliaga y lo tilda de "adicto a la mermelada". Ambos candidatos a la presidencia 2026 han venido mostrando fuertes roces en declaraciones públicas en el marco de sus campañas políticas.

Entrevista completa en: https://www.youtube.com/live/NPIrHxCaWE?siSrXJFV21vz9si3YD

Congreso debate eliminar la ley seca y permitir encuestas hasta un día antes de las elecciones 2026.

Caretas presente en el Día del Adulto Mayor: Conoce a la generación plateada.

"Extrañamos a nuestros delincuentes" declaró el ministro del Interior, Carlos Malaver.

" Es un adicto a la mermelada": Phillip Butters aremete contra Rafael López Aliaga.

Pan con chicharrón TresxSiete 176.

Horóscopo de la semana en Caretas Aries, leo, sagitario .

Horóscopo de la semana en Caretas Tauro, virgo, capricornio .

Horóscopo de la semana en Caretas Géminis, libra, acuario.

Horóscopo de la semana en Caretas Cancer, escorpio y piscis .

LAS PROPUESTAS DE POLÍTICA DEL SABELÓN PHILLIP BUTTERS Perú 2026 .

VIZCARRA Y BETSSY LIBRES VÍCTOR LÓPEZ Perú 2026 .

PERIODISTA AMENAZADO POR LAS MAFIAS MANUEL CALLOQUISPE Perú 2026 .

ARRUGA DE S/.6 MIL MILLONES EN ANIN AMALIA MORENO Perú 2026 .

LA MINERÍA ILEGAL ARRASA LA AMAZONÍA RAPHA HOETMER Perú 2026 .

LAS PROPUESTAS DE POLÍTICA DEL SABELÓN PHILLIP BUTTERS Perú 2026 .

Además hoy día 11 de Setiembre en el calendario del Perú.

