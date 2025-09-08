" Es un adicto a la mermelada": Phillip Butters aremete contra Rafael López Aliaga
Phillip Butters arremete contra Rafael López Aliaga y lo tilda de "adicto a la mermelada". Ambos candidatos a la presidencia 2026 han venido mostrando fuertes roces en declaraciones públicas en el marco de sus campañas políticas.
Entrevista completa en: https://www.youtube.com/live/NPIrHxCaWE?siSrXJFV21vz9si3YD
¿Qué opinas? Déjanos tus comentarios
Desde Revista CARETAS
Congreso debate eliminar la ley seca y permitir encuestas hasta un día antes de las elecciones 2026.
Caretas presente en el Día del Adulto Mayor: Conoce a la generación plateada.
"Extrañamos a nuestros delincuentes" declaró el ministro del Interior, Carlos Malaver.
" Es un adicto a la mermelada": Phillip Butters aremete contra Rafael López Aliaga.
Pan con chicharrón TresxSiete 176.
Horóscopo de la semana en Caretas Aries, leo, sagitario .
Horóscopo de la semana en Caretas Tauro, virgo, capricornio .
Horóscopo de la semana en Caretas Géminis, libra, acuario.
Horóscopo de la semana en Caretas Cancer, escorpio y piscis .
LAS PROPUESTAS DE POLÍTICA DEL SABELÓN PHILLIP BUTTERS Perú 2026 .
VIZCARRA Y BETSSY LIBRES VÍCTOR LÓPEZ Perú 2026 .
PERIODISTA AMENAZADO POR LAS MAFIAS MANUEL CALLOQUISPE Perú 2026 .
ARRUGA DE S/.6 MIL MILLONES EN ANIN AMALIA MORENO Perú 2026 .
LA MINERÍA ILEGAL ARRASA LA AMAZONÍA RAPHA HOETMER Perú 2026 .
LAS PROPUESTAS DE POLÍTICA DEL SABELÓN PHILLIP BUTTERS Perú 2026 .
Además hoy día 11 de Setiembre en el calendario del Perú.
Revista CARETAS
Todos los videos desde Revista CARETAS en Youtube.