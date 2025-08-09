GRABADO el 09-08-2025

Lucha Reyes, la voz eterna del criollismo El Comercio

El 19 de julio de 1936, nació Lucila Sarcines Reyes, Lucha Reyes. Su infancia fue dura, pero la cuna del criollismo, Barrios Altos, moldeó su voz. En 1970, su primer álbum "La Morena de Oro del Perú" la catapultó a la fama. Los valses Regresa y Propiedad privada la convirtieron en una leyenda.



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

Héctor Lavoe y lo mejor de la salsa en la Feria del Hogar.

Lucha Reyes, la voz eterna del criollismo El Comercio.

Zelenski afirma que Ucrania no cederá territorio a Rusia El Comercio.

Sheinbaum descarta invasión militar de EE.UU. a México para frenar narcotráfico El Comercio.

Adolescente provoca tiroteo en Times Square y dejó al menos tres heridos El Comercio.

Maradona visita a Chumpitaz El Comercio.

Trump se reunirá con Putin el 15 de agosto para negociar paz en Ucrania El Comercio.

ENVIVO PJ evalúa prisión preventiva por seis meses contra Martín Vizcarra El Comercio.

Los 5 PASOS que trazó ISRAEL para poder ocupar Gaza y expulsar a HAMÁS El Comercio.

EE.UU. ofrece USD 50 millones por Maduro y Venezuela acusa maniobra patética El Comercio.

La historia de los desfiles por Fiestas Patrias El Comercio.

Fundación de Kylian Mbappé construye colegio y cancha sintética en Ancón El Comercio.

¿Serán las elecciones presidenciales más NEFASTAS de la historia del Perú? Análisis.

Oposición en Colombia sobre Gustavo Petro: ¿defensa soberana o cortina de humo? El Comercio.

¿Embargo a Perú por 315 millones afectará obras de la Línea 2 del Metro de Lima? El Comercio.

Además hoy día 10 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.