09-08-2025

Lucha Reyes, la voz eterna del criollismo El Comercio

El 19 de julio de 1936, nació Lucila Sarcines Reyes, Lucha Reyes. Su infancia fue dura, pero la cuna del criollismo, Barrios Altos, moldeó su voz. En 1970, su primer álbum "La Morena de Oro del Perú" la catapultó a la fama. Los valses Regresa y Propiedad privada la convirtieron en una leyenda.

Héctor Lavoe y lo mejor de la salsa en la Feria del Hogar.

Zelenski afirma que Ucrania no cederá territorio a Rusia El Comercio.

Sheinbaum descarta invasión militar de EE.UU. a México para frenar narcotráfico El Comercio.

Adolescente provoca tiroteo en Times Square y dejó al menos tres heridos El Comercio.

Maradona visita a Chumpitaz El Comercio.

Trump se reunirá con Putin el 15 de agosto para negociar paz en Ucrania El Comercio.

ENVIVO  PJ evalúa prisión preventiva por seis meses contra Martín Vizcarra  El Comercio.

Los 5 PASOS que trazó ISRAEL para poder ocupar Gaza y expulsar a HAMÁS El Comercio.

EE.UU. ofrece USD 50 millones por Maduro y Venezuela acusa maniobra patética El Comercio.

La historia de los desfiles por Fiestas Patrias El Comercio.

Fundación de Kylian Mbappé construye colegio y cancha sintética en Ancón El Comercio.

¿Serán las elecciones presidenciales más NEFASTAS de la historia del Perú?  Análisis.

Oposición en Colombia sobre Gustavo Petro: ¿defensa soberana o cortina de humo? El Comercio.

¿Embargo a Perú por 315 millones afectará obras de la Línea 2 del Metro de Lima? El Comercio.

Además hoy día 10 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del poeta peruano Mariano Melgar

Nacimiento del poeta peruano Mariano Melgar

Fallecimiento del cineasta Armando Robles Godoy

Fallecimiento del cineasta Armando Robles Godoy

Día Mundial del León

Día Mundial del León

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festival Ecoturismo de Aventura Por la ruta de los Quinistacas - Omate

Festival Ecoturismo de Aventura Por la ruta de los Quinistacas - Omate

