GRABADO el 13-08-2025

¡Esto pasa en una zona escolar! Otro grave accidente deja a alumno herido en San Juan de Lurigancho

Una calle sin rompemuelle y un carro yendo a velocidad imprudente en una zona escolar causó un terrible atropello a un niño. Las cámaras de seguridad lograron captar este fatal accidente. Los vecinos no saben el estado del menor. A su vez, reclaman que no es el primer siniestro que ocurre en la zona: el rompemuelle ha sido instalado por ellos mismos a falta de uno puesto por las autoridades.

Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join

Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe

Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1

Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias

Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.

NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MIERCOLES 13 DE AGOSTO DEL 2025.

ÚLTIMO ADIÓS A MIGUEL URIBE TURBAY: VELORIO Y ENTIERRO EN VIVO.

PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA EXPRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA.

TOPÓGRAFOS COLOMBIANOS DETENIDOS: RECONSTRUYEN HECHOS.

El terrible enfrentamiento entre barristas de Alianza y la U: Un joven perdió la vida en SJL.

¡Esto pasa en una zona escolar! Otro grave accidente deja a alumno herido en San Juan de Lurigancho.

¿Quién es y qué mensaje tiene Vicente Alanoca, candidato presidencial de Nuevo Perú?.

QUEMAN VEHÍCULO DE EXFISCAL ANTICORRUPCIÓN.

"Aquí hacemos patria": Izan bandera peruana en mismo lugar de incidente de precandidato colombiano.

¿Es necesaria una reconstrucción de la Dirección Nacional de Inteligencia?.

¿Cuánto llega a las personas? Carla García habló de la efectividad de los programas sociales..

Obras dejan sin acceso a peatones: Así tienen que arriesgar su vida al cruzar avenida a desnivel.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - MIERCOLES 13 DE AGOSTO DEL 2025.

IZAN BANDERA PERUANA EN DISTRITO SANTA ROSA.

Un muerto y un herido dejó enfrentamiento entre barristas de Universitario y Alianza Lima..

Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Latina Noticias

video

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MIERCOLES 13 DE AGOSTO DEL 2025

video

ÚLTIMO ADIÓS A MIGUEL URIBE TURBAY: VELORIO Y ENTIERRO EN VIVO

video

PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA EXPRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA

video

TOPÓGRAFOS COLOMBIANOS DETENIDOS: RECONSTRUYEN HECHOS

video

El terrible enfrentamiento entre barristas de Alianza y la U: Un joven perdió la vida en SJL

video

¡Esto pasa en una zona escolar! Otro grave accidente deja a alumno herido en San Juan de Lurigancho

video

¿Quién es y qué mensaje tiene Vicente Alanoca, candidato presidencial de Nuevo Perú?

video

QUEMAN VEHÍCULO DE EXFISCAL ANTICORRUPCIÓN

video

"Aquí hacemos patria": Izan bandera peruana en mismo lugar de incidente de precandidato colombiano

video

¿Es necesaria una reconstrucción de la Dirección Nacional de Inteligencia?

video

¿Cuánto llega a las personas? Carla García habló de la efectividad de los programas sociales.

video

Obras dejan sin acceso a peatones: Así tienen que arriesgar su vida al cruzar avenida a desnivel

video

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - MIERCOLES 13 DE AGOSTO DEL 2025

video

IZAN BANDERA PERUANA EN DISTRITO SANTA ROSA

video

Un muerto y un herido dejó enfrentamiento entre barristas de Universitario y Alianza Lima.

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de los Zurdos

Día Internacional de los Zurdos

Día Mundial de la Caligrafía

Día Mundial de la Caligrafía

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 13 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo