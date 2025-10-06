GRABADO el 06-10-2025

"No hay acciones, no hay resultados. Solamente han agarrado dos gatilleros"

"No hay acciones, no hay resultados. Solamente han agarrado dos gatilleros. Las extorsiones siguen". Chofer de la empresa Santa Catalina, expresa su impotencia luego del ataque armado que recibió un colega suyo.

Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming).

Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.

Desde Latina Noticias

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - LUNES 06 DE OCTUBRE DEL 2025.

PARO DE TRANSPORTISTAS EN LIMA: CHOFERES APAGAN SUS MOTORES.

Vecinos y conductores apoyan el paro de transportistas: "Que venga la presidenta y se pare acá".

"No hay acciones, no hay resultados. Solamente han agarrado dos gatilleros".

Dina Boluarte: "Un paro de 48 horas no va a resolver el problema".

Decenas de buses se unen en movilización hacia el Congreso.

Buses salen a las calles pero no recogen pasajeros: Así protestan por muertes de transportistas.

"No es seguro viajar así": Moto de carga lleva pasajeros atrás en pleno paro de transportistas.

Colectivos y combis piratas suben su pasaje en paro de transportistas: "Me están cobrando 5 soles".

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - LUNES 06 DE OCTUBRE DEL 2025.

Paro de transporte en Lima: Quema de llantas y fuertes enfrentamientos en la avenida Túpac Amaru.

¡No alcanza ni una persona más en los buses! La mayoría de empresas no sale por protesta.

Buses de 'El Rápido' salen a las calles pero solo a tocar bocina: Así protestan contra inseguridad.

Chofer se encuentra grave tras ataque y vecinos critican a policía: "Debería darles vergüenza".

Las razones por las que América Latina es tan corrupta.

Además hoy día 06 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial de la Arquitectura

Día Mundial de la Arquitectura

Fallecimiento del escritor Ricardo Palma

Fallecimiento del escritor Ricardo Palma

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día Mundial del Hábitat

Día Mundial del Hábitat

