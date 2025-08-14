GRABADO el 14-08-2025

POLICÍA MUERE BALEADO POR DELINCUENTES: FISCALÍA INVESTIGA EL ASESINATO

Desde Latina Noticias

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - VIERNES 15 DE AGOSTO DEL 2025.

¿Atentado en Trujillo fue de Los Pulpos? 3 heridos, 20 casas destruidas y un ataque a 'Bolaños'.

CONTROL DE ACUSACIÓN CONTRA MARTÍN VIZCARRA POR DELITO DE COLUSIÓN AGRAVADA.

DINA BOLUARTE LLEGA AL DISTRITO SANTA ROSA EN LORETO.

Los Pulpos, Los Pepes y La Jauría detrás de atentado en Trujillo: Usaron explosivo de minería ilegal.

Estaba con pareja, lo acorralan 15 personas y lo matan: Habrían querido meterlo a negocio de droga.

Atentado con explosivo deja 20 casas destrozadas en Trujillo: "El olor a pólvora es intenso".

ATENTADO EN TRUJILLO DEJA HERIDOS Y CASAS DESTRUIDAS.

Nuevos detalles de explosión en Trujillo: Tres heridos han sido trasladados al hospital Lazarte.

Dos cuadras afectadas de la avenida Perú tras fuerte explosión en Trujillo.

Imágenes exclusivas de una de las viviendas afectadas por fuerte explosión en Trujillo.

EXPLOSIÓN EN TRUJILLO: DETONAN ARTEFACTO EN ZONA COMERCIAL DE LA AV. PERÚ.

POLICÍA MUERE BALEADO POR DELINCUENTES: FISCALÍA INVESTIGA EL ASESINATO.

Detonan explosivo en zona comercial de Trujillo en avenida Perú.

Realizan homenaje a policía fallecido en persecución en Los Olivos.

Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad de la Virgen de la Asunción en Huata (Ancash)

Festival de Cine de Lima

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festividad y Feria de la Virgen de la Asunción en Cutervo (Cajamarca)

Festividad de la Virgen de la Asunción en Umachiri (Puno)

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 15 de agosto de 2025

