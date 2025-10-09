GRABADO el 09-10-2025

Premier Arana informa los nuevos acuerdos entre el Gobierno, Congreso y transportistas

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, informó los acuerdos alcanzados en la primera reunión de la mesa de trabajo entre el Poder Ejecutivo, Congreso de la República y gremios de transportistas.



