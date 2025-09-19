GRABADO el 19-09-2025

Fiscal de la Nación pide declarar nulidad de Fuerza Popular Mirada de Fondo

El pedido de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para declarar ilegal al partido Fuerza Popular, presentado un día antes de que la Junta Nacional de Justicia evalúe en audiencia su posible suspensión en el cargo, es analizado por la periodista Diana Seminario, en su videocolumna "Mirada de fondo" de este viernes 19 de setiembre.



FuerzaPopular KeikoFujimori DeliaEspinoza FiscalDeLaNación EleccionesPerú CongresoPerú MiradaDeFondo



