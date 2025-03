La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó al excongresista de la República, Daniel Salaverry, a ocho años de prisión por los delitos de peculado doloso por apropiación para sí y peculado por apropiación para otros.



Asimismo, el extitular de la Mesa Directiva del Congreso recibió una sanción de 5 años de inhabilitación política y se ordenó que cumpla con un pago de S/119 577 de reparación civil.



Este miércoles 13 de marzo, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dictará sentencia contra el expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, acusado de peculado doloso. La audiencia se llevará a cabo a partir de las 5:00 p.m., donde se definirá la responsabilidad del exlegislador en el presunto uso indebido de fondos públicos.



El Ministerio Público ha solicitado una pena de ocho años de prisión, además del pago de S/ 71,699 y la inhabilitación por cinco años para ejercer funciones públicas. Según la Fiscalía, Salaverry habría dispuesto indebidamente de S/ 10,000 asignados para la labor parlamentaria, sin haberlos destinado a su propósito original ni haberlos devuelto.



Acusaciones en su contra



La investigación fiscal sostiene que, entre noviembre y diciembre de 2017, así como en enero y marzo de 2018, Salaverry no asistió a las actividades programadas en La Libertad, región a la que representaba. No obstante, habría cobrado los fondos de representación sin justificar su uso.



"El acusado no solo omitió su obligación de realizar la semana de representación en las fechas señaladas, sino que tampoco restituyó el dinero asignado por el Congreso", señala el expediente del caso.

