GRABADO el 29-09-2025

Consejos clave para mantener un corazón saludable ROTATIVARPP SEGMENTO

En el marco del Día Mundial del Corazón, el Dr. Elmer Huerta, asesor médico de RPP, resaltó la importancia de cuidar este órgano vital desde antes del nacimiento hasta la adultez. Durante una reciente transmisión, el Dr. Huerta explicó que el corazón se encarga de bombear sangre a todo el cuerpo, un proceso que ocurre de 60 a 80 veces por minuto a lo largo de la vida.



Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook / rppnoticias

Instagram / rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok / rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 29/09/2025 ADNRPP.

ENVIVO SE REALIZARON NUEVAS MARCHAS CONTRA EL GOBIERNO Y EL CONGRESO PUROSFACTOS.

Perumin 37: Proyectos millonarios y desafíos pendientes para la minería en Perú.

Consejos clave para mantener un corazón saludable ROTATIVARPP SEGMENTO.

¿Buses operan con normalidad en Acho y San Juan de Lurigancho? ROTATIVARPP DESPACHO.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 29/09/2025 ROTATIVARPP.

Protesta de la Generación Z: ¿llamado a la acción o desvío hacia la violencia? ROTATIVARPP ENTREV..

Perumin 37: Proyectos millonarios y desafíos pendientes para la minería en Perú ROTATIVARPP.

Panorama en Plaza de Acho ante nueva jornada de manifestación ROTATIVARPP DESPACHO.

ENVIVO ENCENDIDOS 29/09/2025 ENCENDIDOSRPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 29/09/2025 ROTATIVARPP.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 29/09/2025 FCCRPP.

En Vivo: Así se vive el tradicional Corso de la Primavera en Trujillo.

ENVIVO SIEMPRECASARPP 28/09/2025.

Visitamos la Ciudad Prohibida en China SHORTRPP.

Además hoy día 29 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.