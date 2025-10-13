LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - LUNES 15 DE OCTUBRE DEL 2025
Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join
Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe
Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1
Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.
Desde Latina Noticias
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - LUNES 15 DE OCTUBRE DEL 2025.
"Parece ciudad bombardeada": Decenas de familias sin nada tras incendio y no hay carpas para todos.
Presidente Jerí va a operativos en penales y encuentran fallos: "Desde ahí dirigen la extorsión".
La insólita excusa de un extorsionador: Cae con arsenal de armas y droga, pero su cómplice huye.
Debut de José Jerí como presidente del Perú: ¿Cómo será su relación el Congreso?.
Sobre vacancia de Boluarte por el Congreso: "Fue un oportunismo político".
Delincuentes ofrecían drogas camufladas en dulces por transmisiones en Tik Tok.
La caída de Dina Boluarte: "Su salida es un oportunismo político".
El debut de José Jerí: "Si Fuerza Popular y APP sienten que fracasan, le van a cortar la cabeza".
SIN MEDIAS TINTAS EN VIVO: 12 DE OCTUBRE DEL 2025.
Dina Boluarte y su mensaje completo que no salió al aire.
Las frases más memorables que dejó Dina Boluarte.
"El rechazo a posturas no justifica ataques con piedras": Campaña electoral inicia con violencia.
Fiscal de la Nación asegura que investigará a José Jerí.
PUNTO FINAL EN VIVO: 12 DE OCTUBRE DEL 2025.
Además hoy día 13 de Octubre en el calendario del Perú.
Latina Noticias
Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.