GRABADO el 04-08-2025

¿Yacimiento de petróleo de talla mundial en el Perú?

Christian Hudtwalcker calificó de "incapaz" al gobierno de Dina Boluarte por no estar impulsando las exploraciones de un posible yacimiento de petróleo y gas de talla mundial que habría en el Perú. Las empresas Chevron y Anadarko están a la espera para seguir los trabajos necesarios.



LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - LUNES 04 DE AGOSTO DEL 2025.

DINA BOLUARTE EN CEREMONIA POR EL DÍA DEL JUEZ Y LA JUEZA.

FISCAL JOSÉ DOMINGO PEREZ CITADO AL CONGRESO POR CASO ODEBRETCH.

¿Cuántos delincuentes estuvieron implicados en emboscada y asesinato a policía?.

"Un miserable quería apropiarse del arma": Ministro responde por policías heridos en balacera.

¿Descubren mucho petróleo en el Perú? Empresas necesitan luz verde del gobierno de Dina Boluarte.

Ministro Malaver sobre autos de lujo de la Policía:"Se eligió el menor precio, es un auto de básico".

Robo millonario a la Municipalidad de Sullana. Delincuentes cibernéticos robaron S/ 1.2 millones..

¿Yacimiento de petróleo de talla mundial en el Perú?.

Roban más de 1 millón de soles de municipalidad en Piura: Habrían hackeado cuentas de funcionarios.

Línea "B" incrementa en S/0.50 el pasaje ante la extorsión y cobro de cupos..

Menor usó tarjeta de padrastro, fue víctima de prestamistas y desapareció: Madre acusa al padre.

Muro colapsó y cayó sobre una niña de 12 años en el Rímac, la menor no tuvo heridas de gravedad..

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - LUNES 04 DE AGOSTO DEL 2025.

Un peligro para los vecinos: Lima está repleta de cables y eso puede terminar mal.

Además hoy día 04 de Agosto en el calendario del Perú.

