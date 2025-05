GRABADO el 25-04-2025

CHUCKY TORREALVA: Su gol viral a Cristal, broncas con el Puma, su retiro y más lafedecuto

El " Chuky" FreddyTorrealva estuvo en el programa lafedecuto y nos contó detalles acerca de su vida en Pisco, a que se dedica hoy en día y recordó grandes momentos que pasó en el fútbol peruano. Freddy además cuenta cómo se dio ese recordado gol ante Sporting Cristal en el 6 - 0 cuando defendía los colores de Melgar. Nos dirá sobre la vez que Franco Navarro y "El Camello" Soto lo amenazaron con matarlo luego de ese tan polémico gol y recordará sus buenos momentos en su paso por Universitario de deportes. Así que sobrino, no te puedes perder este programa con harto aguadito. podcast entrevista freddytorrealba chucky



00:00 - INICIO

05:22 - CHUKY TORREALVA Y SU VIDA ACTUAL EN PISCO

06:26 - CHUKY TORREALVA TIENE SU TIENDITA EN PISCO

07:04 - CHUKY TORREALVA NOS CUENTA SOBRE SU INFANCIA

14:41 - CHUKY TORREALVA Y LA VEZ QUE FRANCO NAVARRO Y JORGE SOTO LO AMENAZARON DE MUERTE

21:33 - CHUKY TORREALVA NO SE ARREPIENTE DE SU GOL

24:10 - CHUKY TORREALVA REGRESO A LA U POR EL 'GORDO' GONZALES

26:04 - CHUKY TORREALVA ESTUVO EN LA U POR PRIMERA VEZ GRACIAS A SU HERMANO

29:15 - CHUKY TORREALVA RECUERDA EL TREMENDO EQUIPO QUE ENCONTRÓ EN UNIVERSITARIO

32:42 - CHUKY TORREALVA FUE CAPITÁN DE UNIVERSITARIO

33:52 - CHUKY TORREALVA Y LA DURA LESIÓN QUE TUVO EN LA RODILLA

37:02 - CHUKY TORREALVA CUENTA QUIEN LE PUSO SU CHAPA, Y QUIEN FUE SU ACTOR INTELECTUAL

38:08 - CHUKY TORREALVA Y EL GOL QUE MÁS RECUERDA CON UNIVERSITARIO

39:35 - CHUKY TORREALVA Y SU ETAPA QUE FUE DIRIGIDO POR EDUARDO MANERA

41:34 - CHUKY TORREALVA RECUERDA SUS CONCENTRACIONES CON PAOLO MALDONADO

42:34 - CHUKY TORREALVA Y LA VEZ QUE NUNES LE GRITO EN UNA CONCENTRACIÓN

44:26 - CHUKY TORREALVA Y SU ETAPA EN LA SELECCION PERUANA

48:02 - CHUKY TORREALVA NO LA PASO MUY BIEN EN LA SELECCIÓN

49:46 - CHUKY TORREALVA NOS CUENTA SOBRE LA MALA INTERVENCION QUE LE HICIERON A LA RODILLA

51:08 - CHUKY TORREALVA Y LO DURO QUE FUE DEJAR EL FUTBOL PARA ÉL

52:03 - PREGUNTAS PICANTES - CHUKY TORREALVA



