GRABADO el 11-10-2025

¿Qué bancadas apoyarán a José Jerí? ¿Qué opinas? PBO

PBO ¿Qué bancadas apoyarán a José Jerí? ¿Qué opinas?

Dina Boluarte aclara si buscaba asilarse ¿Qué opinas? PBO.

¿Qué bancadas apoyarán a José Jerí? ¿Qué opinas? PBO.

PBO Noticias: José Jerí es el nuevo presidente del Perú - En Vivo (Sábado 11 de octubre del 2025).

Combutters por PBO: José Jerí es el nuevo presidente del Perú - En Vivo (Viernes 10 de octubre).

¿Por qué Fuerza Popular y APP traicionaron a Dina Boluarte?.

¿Phillip Butters sufrió una emboscada? ¿Qué opinas?.

¿Qué opinan los ciudadanos de Jerí y Boluarte?.

¿Qué opinan los ciudadanos sobre la vacancia de Dina Boluarte?.

Además hoy día 12 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Descubrimiento de América

Nacimiento de Luis Alberto Sánchez

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día de la Raza

Día de la Lengua Española

Fundación del estadio Mansiche

