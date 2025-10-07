GRABADO el 07-10-2025

¿Donald Trump INVOCARÁ la Ley de INSURRECCIÓN en Estados Unidos? RPPMUNDO

Donald Trump evalúa invocar la Ley de Insurrección de 1807 tras las protestas contra su política migratoria. Esta norma permite al presidente desplegar fuerzas militares en territorio estadounidense cuando considera que el orden civil está en riesgo.



Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook / rppnoticias

Instagram / rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok / rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO CONFLICTO PALESTINO ISRAELÍ: DOS AÑOS DEL ATAQUE DE HAMÁS 07/10/25 RPPMUNDO.

ENVIVOALIANZA LIMA: ¿BARCOS Y GUERRERO PARA EL 2026? 3ENCANCHA.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 07/10/2025 FCCRPP.

ENVIVO PRUEBA DE FUEGO 07/10/25 PDFRPP.

¿Donald Trump INVOCARÁ la Ley de INSURRECCIÓN en Estados Unidos? RPPMUNDO.

ENVIVO LAS NOTICIAS 07/10/25 NOTICIASRPP.

ENVIVO LAS COSAS COMO SON 07/10/25 LASCOSASRPP.

ENVIVO CONEXIÓN 07/10/25 CONEXIONRPP.

ENVIVO NEGOCIOS 360 07/10/2025 NEGOCIOSRPP.

¿La selección peruana debe jugar las Eliminatorias en altura? SEGMENTO TocoYMeVoy.

ENVIVO CRISTIANO RONALDO Y SU RUTINA DE PILATES: SECRETOS Y BENEFICIOS DEL EJERCICIO MUCHAMODA.

Alan Diez: El plantel del Alianza del 93 superaba al de hoy SEGMENTO TocoYMeVoy.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 07/10/2025 ROTATIVARPP.

¿Puede la diplomacia del Vaticano ayudar a evitar un conflicto en Venezuela? RPPMUNDO.

¿Son suficientes los acuerdos para resguardar la seguridad de transportistas de SJL? ADNRPP ENTR..

Además hoy día 07 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.