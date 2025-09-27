GRABADO el 27-09-2025

DESPUÉS de LA CAÍDA del "MONSTRUO" FRANCISCO RIVADENEYRA PERÚ 2026

DESPUÉS de LA CAÍDA del "MONSTRUO" FRANCISCO RIVADENEYRA PERÚ 2026
Síguenos en NUESTRAS REDES:
Revista Caretas Facebook: / revistacaretas
Revista Caretas Instagram: / revistacaretas
Revista Caretas TikTok: / revistacaretas
Caretas X: https://x.com/Caretas


Equipo de Producción:
Director Periodístico: ENRIQUE A. CHÁVEZ DURÁN
Productora Ejecutiva: ANGIE CARDENAS RAMIREZ
Producción Técnica: ALEJANDRO CARRILLO LOZA
Producción periodística: EDGAR MANDUJANO ORNA

Desde Revista CARETAS

Caso Villarán: el suicidio imposible TresxSiete 179.

TRUMP Y PORKY ALINEADOS BERIT KNUDSEN PERÚ 2026.

El APRA VUELVE a la carga MAURICIO MULDER PERÚ 2026.

Cómo salvar MACHU PICCHU DESILÚ LEÓN PERÚ 2026.

DESPUÉS de LA CAÍDA del "MONSTRUO" FRANCISCO RIVADENEYRA PERÚ 2026.

INMINENTE Y MILLONARIA compra de AVIONES ANDRÉS GÓMEZ DE LA TORRE PERÚ 2026.

El SONERO que nunca se fue MELCOCHITA ELLOS Y ELLAS.

SUSANA VILLARÁN: ¿COIMAS o Aportes? LUIS LAMAS PUCCIO PERÚ 2026.

Melcochita en exclusiva para Caretas: El escándalo con Jimmy Santi fue armado..

¡Este fin de semana el Parque Kennedy florece con PERÚFLORA 2025! .

TRUMP Y PORKY ALINEADOS BERIT KNUDSEN PERÚ 2026.

Un accidente ocurrió en la Panamericana Norte, cerca a la Escuela Policial en Puente Piedra..

Transportistas bloquearon las vías hacia San Juan de Lurigancho, Acho y Abancay..

José Manuel Estrada fue asesinado de más de 10 disparos mientras desayunaba cerca de Gamarra..

Fiscalía investiga a la directora de la UPE por denuncia que involucra a menor..

Además hoy día 27 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Revista CARETAS

video

Caso Villarán: el suicidio imposible TresxSiete 179

video

TRUMP Y PORKY ALINEADOS BERIT KNUDSEN PERÚ 2026

video

El APRA VUELVE a la carga MAURICIO MULDER PERÚ 2026

video

Cómo salvar MACHU PICCHU DESILÚ LEÓN PERÚ 2026

video

DESPUÉS de LA CAÍDA del "MONSTRUO" FRANCISCO RIVADENEYRA PERÚ 2026

video

INMINENTE Y MILLONARIA compra de AVIONES ANDRÉS GÓMEZ DE LA TORRE PERÚ 2026

video

El SONERO que nunca se fue MELCOCHITA ELLOS Y ELLAS

video

SUSANA VILLARÁN: ¿COIMAS o Aportes? LUIS LAMAS PUCCIO PERÚ 2026

video

Melcochita en exclusiva para Caretas: El escándalo con Jimmy Santi fue armado.

video

¡Este fin de semana el Parque Kennedy florece con PERÚFLORA 2025!

video

TRUMP Y PORKY ALINEADOS BERIT KNUDSEN PERÚ 2026

video

Un accidente ocurrió en la Panamericana Norte, cerca a la Escuela Policial en Puente Piedra.

video

Transportistas bloquearon las vías hacia San Juan de Lurigancho, Acho y Abancay.

video

José Manuel Estrada fue asesinado de más de 10 disparos mientras desayunaba cerca de Gamarra.

video

Fiscalía investiga a la directora de la UPE por denuncia que involucra a menor.

Todos los videos desde Revista CARETAS en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Descubrimiento del complejo arqueológico «Gran Pajatén»

Descubrimiento del complejo arqueológico «Gran Pajatén»

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Fallecimiento de Raúl Porras Barrenechea

Fallecimiento de Raúl Porras Barrenechea

Semana Turística de Ucayali

Semana Turística de Ucayali

Nacimiento de Google

Nacimiento de Google

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 27 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.51
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo