GRABADO el 12-08-2025

Gral. Llerena descarta secuestro de censista

La censista Mayte Sánchez Méndez, de 31 años, reportada como desaparecida el pasado jueves en Mollepata, provincia de Santiago de Chuco, fue ubicada la noche del domingo en la vivienda de unos familiares en el distrito de Alto Trujillo. El jefe de la región policial La Libertad, general Guillermo Llerena, informó en conferencia de prensa que la mujer fue localizada gracias a la geolocalización de su celular y se encontraba en aparente estado de depresión.



El gral. precisó que, durante su ausencia, la familia recibió llamadas de sujetos que intentaron sorprenderlos exigiendo dinero para su liberación sin embargo, descartó que se trate de un secuestro y afirmó que la situación tendría un trasfondo personal.



Por su parte, una prima de Mayte contó que la joven llegó a su vivienda nerviosa, portando una mochila, y que evitaron presionarla para obtener detalles. Además, recordó que Mayte residió en esa casa hace varios años.



En la misma conferencia, el jefe del INEI, gaspar morán, indicó que evaluarán si la trabajadora regresa o no a sus labores, ya que el incidente podría considerarse abandono de trabajo. Las autoridades continúan investigando los motivos que llevaron a la censista a alejarse de su hogar y centro laboral, por ahora pasará con el médico legista.



