¡Balacera captada en vivo! Toman rehenes, disparan y hieren a anciana en mercado en Rímac
Una disputa por un mercado en el Rímac terminó mal. Entre balazos, rehenes y un caos total, Latina Noticias logró captar en vivo los minutos de tensión. Una anciana quedó herida y todo adentro destrozado. Hay otras personas heridas por el ataque.
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
Desde Latina Noticias
