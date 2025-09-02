GRABADO el 02-09-2025

Así se copó la ONPE para inscribir a Podemos Perú INVESTIGACIÓN

En septiembre de 2018, una investigación periodística reveló que las firmas de Pedro Gallese, arquero de la selección peruana, y de figuras como Paolo Guerrero, Gastón Acurio, Verónika Mendoza y otros políticos habían sido falsificadas en los planillones de Podemos Perú.



Ese partido, liderado por José Luna Gálvez, apenas tenía 8 meses de haberse inscrito formalmente ante la ONPE. Lo que parecía un error aislado pronto se convirtió en uno de los casos de corrupción electoral más graves de nuestra historia reciente.



Pese a todo, el partido de José Luna no fue eliminado. Al contrario: participó en las elecciones municipales de 2018, las parlamentarias de 2020, las generales de 2021 y las regionales de 2022. Resultado: más de 60 alcaldías distritales, 4 provinciales, 1 gobernación regional y 25 curules en el Congreso.



Hoy, Podemos Perú es la segunda fuerza parlamentaria y su líder, José Luna Gálvez, busca convertirse en presidente del Perú.



Pero la justicia no olvida: la Fiscalía pide 22 años y 8 meses de prisión contra Luna por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. El proceso recién se juzgará este año.



Esta es la historia de cómo se falsificaron firmas, se compraron voluntades y se capturó a la ONPE para inscribir un partido político. Todo, sustentado en carpetas fiscales. Una investigación que desnuda los métodos de quienes hoy quieren gobernar el país.

-

Para las últimas noticias del Perú y el mundo y más contenido como este, visítanos en nuestra página web peru21.pe

Desde Peru21TV

EN VIVO Donald Trump da anuncio importante desde la Casa Blanca.

Retiro AFP 2025 incierto: Comisión de Economía sesiona este miércoles.

Así se copó la ONPE para inscribir a Podemos Perú INVESTIGACIÓN.

Carlos Álvarez: "Juan José Santiváñez tiene una fijación conmigo" ENTREVISTA.

Penal El frontón tendría altos costos de mantenimiento y transporte.

Karla Ramírez de Panorama denuncia un plan de ataque en su contra.

Isla Santa Rosa: la tierra del olvido que enfrenta a Perú y Gustavo Petro CRONICA.

Ministro Santiváñez responde: "Jamás hablé con Nicanor Boluarte" Entrevista21.

HISTÓRICO: Premio Nobel Aaron Ciechanover viene al Perú Entrevista a Dr. Roberto Accinelli Tanaka.

Universidad de Lima otorga grado de doctor honoris causa a Julio Velarde.

El colaborador eficaz que hunde a José Luna Gálvez y Podemos Perú Investigación21.

Poderío Militar de Estados Unidos aguarda caída de Nicolás Maduro.

EN VIVO TC cita al fiscal Domingo Pérez para sustentar investigación contra Keiko Fujimori.

Los ministros Walter Astudillo y Elmer Schialer viajaron a Suecia y a Francia para compra de aviones.

Las 12 DENUNCIAS contra Juan José Santiváñez el flamante NUEVO ministro de Justicia de Dina Boluarte.

Además hoy día 03 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Peru21TV

Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.