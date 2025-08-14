GRABADO el 14-08-2025

Faltas a la neutralidad: multas pueden superar el medio millón de soles

El principio de neutralidad es clave en todo proceso electoral . Autoridades y funcionarios electos deben cumplirlo estrictamente. Quienes lo vulneren podrían enfrentar multas que superan los S/ 500 000.

Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

