GRABADO el 19-09-2025

Delia Espinoza no acude a audiencia de la JNJ y pide garantías de seguridad

La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no se presentó a la audiencia programada en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), donde se evaluaba suspenderla por seis meses de todo cargo en el Ministerio Público mientras se resuelve el procedimiento disciplinario en su contra por el caso de Patricia Benavides.



Espinoza, quien brindó declaraciones a la prensa desde el Ministerio Público, aseguró que la JNJ busca removerla de manera injustificada y calificó el proceso como inconstitucional e ilegal. Se me acusa de quererme aferrar al cargo, me quieren descabezar, sostuvo.



En sus declaraciones, la fiscal se refirió a la complejidad de los casos que lidera: ¿Hay miedo acaso a que se termine de trabajar casos importantes en este momento de criminalidad organizada al más alto nivel?, cuestionó, y añadió que siempre actúa aplicando la ley, pese a no ser conveniente para el poder político.



SOLICITA SEGURIDAD



Espinoza también solicitó al Ministerio del Interior que se garantice su seguridad personal ante la posibilidad de suspensión, debido a la naturaleza delicada y de alto riesgo de las decisiones que ha tomado en su gestión.

Desde 24 Horas

