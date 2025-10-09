GRABADO el 09-10-2025

Bancada fujimorista apoyará "cualquier moción de vacancia contra Dina Boluarte"

La bancada de Fuerza Popular se pronunció en un día marcado por la crisis de inseguridad (tras el atentado en el concierto de Agua Marina) y los anuncios de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Afirmaron que votarán a favor de la vacancia de la mandataria.

VACANCIA CONTRA DINA BOLUARTE EN VIVO - PERÚ EN CRISIS.

Bancada fujimorista apoyará "cualquier moción de vacancia contra Dina Boluarte".

Eric Jurgensen recibió Doctorado Honoris Causa por su legado en la televisión latinoamericana.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - JUEVES 09 DE OCTUBRE DEL 2025.

"Grave crisis de inseguridad": Bancadas de Congreso anuncian mociones de vacancia contra Boluarte.

Martín Valeriano: "Parece que no quieren la solución que hoy venimos a proponer".

La amenaza que 'El Monstruo' lanzó a Agua Marina semanas atrás: "Se quiere trabajar pacíficamente".

La presidenta Dina Boluarte se refirió al Perú como "un barco sin rumbo".

Bono para policías que "neutralicen" criminales en Río de Janeiro.

Médico aclara situación de miembros de Agua Marina: "No hay ningún órgano vital comprometido".

¿Quién era la novia paraguaya que escondía al Monstruo?.

¿Cuál es el porcentaje de detenidos por extorsión?.

Viajar en bus en Lima es peligroso y te hace perder tiempo: ¿Cuántas horas perdemos en tráfico?.

Así quedo el escenario después del ataque al grupo Agua Marina..

Daniela Darcourt: "El barrio es cultura".

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

