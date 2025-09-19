GRABADO el 19-09-2025

ROPI, El ROBOT PERUANO que AYUDA a NIÑOS INTERNADOS

Ropi, el robot interactivo creado en Perú por Sebastián Caballa, acompaña a niños en su recuperación en el Hospital del Niño de San Borja. Con apenas 50 centímetros, este aliado tecnológico canta, juega, conversa y motiva a los pacientes en áreas como oncología y quemaduras. Su impacto terapéutico ha conquistado a médicos, enfermeras y padres, convirtiéndose en un símbolo de cómo la ciencia y la inteligencia artificial pueden transformar la salud y devolver sonrisas a los pequeños pacientes.

00:00 - 00:25 Conoce a Ropi
00:35 - 01:04 ¿Cómo nació Ropi?
01:04 - 01:29 ¿Qué puede hacer Ropi?
01:29 - 01:41 El valor de Ropi
01:41- 01:56 ¿Crees que ropi deberia estar en más hospitales?

robot robotperuano robotica hospitaldelniño sebastiancaballa inventos peru

