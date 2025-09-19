GRABADO el 19-09-2025

ROPI, El ROBOT PERUANO que AYUDA a NIÑOS INTERNADOS

Ropi, el robot interactivo creado en Perú por Sebastián Caballa, acompaña a niños en su recuperación en el Hospital del Niño de San Borja. Con apenas 50 centímetros, este aliado tecnológico canta, juega, conversa y motiva a los pacientes en áreas como oncología y quemaduras. Su impacto terapéutico ha conquistado a médicos, enfermeras y padres, convirtiéndose en un símbolo de cómo la ciencia y la inteligencia artificial pueden transformar la salud y devolver sonrisas a los pequeños pacientes.



00:00 - 00:25 Conoce a Ropi

00:25 - 00:35 Apoya al canal

00:35 - 01:04 ¿Cómo nació Ropi?

01:04 - 01:29 ¿Qué puede hacer Ropi?

01:29 - 01:41 El valor de Ropi

01:41- 01:56 ¿Crees que ropi deberia estar en más hospitales?



robot robotperuano robotica hospitaldelniño sebastiancaballa inventos peru



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

Arequipa: alcalde distrital de la Joya se presenta en estado de ebriedad EnVivoLR.

VENEZUELA y RUSIA sellan PACTO estratégico ante ofensiva de EE.UU..

ALIANZA LIMA VS COMERCIANTES UNIDOS FECHA 9 LIGA 1 2025 Líbero.

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 22/09/25 La República - LR.

SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 22/09/25 La República - LR.

Loco Joel' estaría detrás de crimen a madre delante sus hijas en Comas EnVivoLR.

¡NO TE LO PIERDAS! Descubre las noticias más importantes del día Viernes 19 de septiembreHLR.

Misterios con Anthony Choy: aliens y regresión astral desde la redacción de La República.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 19 de setiembre de 2025 EnDirectoLR.

Parada Militar Chile 2025 EN VIVO por FIESTAS PATRIAS.

Trump CRITICA a la prensa y plantea quitar licencias a medios en EE.UU. LR.

UCV y Google: grandes aliados por la educación .

UCV y Google: grandes aliados por la educación .

PARADA MILITAR CHILE: impactante exhibición de la armada chilena lr.

ROPI, El ROBOT PERUANO que AYUDA a NIÑOS INTERNADOS.

Además hoy día 20 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.