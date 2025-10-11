GRABADO el 11-10-2025

VENEZOLANOS EXILIADOS ALERTAN FIN DEL TPS Y PERSECUCIÓN CHAVISTA I radar24clips

Andrés Villaciencio, exiliado venezolano en Madrid, denunció la persecución del régimen de NicolásMaduro, que lo obligó a escapar tras denunciar fraude electoral como testigo en Puntofijo, y destacó la responsabilidad del chavismo en la migración de millones de venezolanos. Criticó la eliminación del TPS en Estados Unidos, que afecta a la mayoría de migrantes honrados, y explicó que solo una minoría vinculada a grupos criminales como el Tren de Aragua ha manchado el gentilicio. Villaciencio señaló que, pese a las dificultades legales, es posible cambiar el estatus migratorio mediante asilo, y subrayó que la comunidad venezolana continúa buscando integrarse, trabajar y aportar, mientras espera una patria libre a la que regresar.

