Nuevos detalles de asesinato de jalador en avenida Faucett: "Habría estado recibiendo amenazas"

A las 7 de la mañana, mientras muchos se desplazaban a sus trabajos o centros educativos, se desató una feroz balacera en el cruce de la avenida Faucett y la Venezuela (límite de San Miguel y el Callao).



Diosdado Cabello amenaza a María Corina Machado tras respaldar a Estados Unidos.

Masacran a cuatro personas en Cañete: ¿Disputa por tráfico de terrenos?.

"La prisión preventiva ha sido ilegal": Martín Vizcarra abandona el penal de Barbadillo.

MARTÍN VIZCARRA SALIÓ EN LIBERTAD ¿QUÉ DIJO?.

Policías llegaron en preciso instante de asalto a bodega: Cámaras captan como ladrón fue capturado.

El pequeño tiene 2 años y recibió un disparo de su padre para no pagar la pensión.

Escapó creyendo que nadie lo iba a capturar: Así cayó 'Loco Cuchillo' tras robarle a estudiante.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MIERCOLES 04 DE SETIEMBRE DEL 2025.

El mejor desayuno es el Pan con Chicharrón y lo dicen los Hermanos Yaipén..

¡Esta maravilloso lugar esconde una gran diversidad! Conoce el Lago Sandoval en la Reserva Tambopata.

Chofer de tráiler salva de morir y caer a un precipicio en el kilómetro 86 de la carretera central.

"Comiendo y votando": Así se vive la fiebre por el chicharrón por mundial de desayunos de IBai.

Delincuente fue reducido y capturado mientras robaba un minimarket en Ventanilla..

¡En hora punta! Sicario mata a balazos a sujeto en Av. Faucett: Dos mujeres en carro quedan heridas.

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

