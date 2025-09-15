GRABADO el 15-09-2025

Teatro Municipal de Piura será totalmente renovado

Una luz de esperanza se reflejan en las butacas que alguna deleitaron a cientos de espectadores. El Teatro Municipal de Piura, cerrado hace más de 20 años será totalmente reconstruído y contará con una capacidad para 805 personas, una inversión de la municipalidad de Piura por 68 millones de soles.





