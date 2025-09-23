GRABADO el 23-09-2025

El Perú despide a Hernán Romero, uno de sus grandes actores.

QEPD a este maestro cuyo legado vivirá por siempre. hernánromero Entretenimiento cinema teatro caretas loúltimo

José Manuel Estrada fue asesinado de más de 10 disparos mientras desayunaba cerca de Gamarra..

Fiscalía investiga a la directora de la UPE por denuncia que involucra a menor..

El premier reveló que acordó no hacer pública la información sobre el proyecto LimaChosica..

Tras ser detenido en Paraguay, Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo habló frente a la prensa..

La joven que lanzó insultos racistas en el Metropolitano pidió disculpas públicas..

El Trucker's Day 2025 reunió a más de 30 gremios, celebrando el Día del Camionero Peruano..

Delia Espinoza a través de una entrevista tildó de doblegado y cobarde a Pablo Sánchez.

Un socavón de 50 metros se abrió en pleno centro de Bangkok, frente a un hospital..

Transportistas bloquearon la entrada de San Juan de Lurigancho tras el ataque contra uno de ellos.

Un conductor descendió de su auto y dañó la ventana de un bus..

Boluarte en ONU señaló: Los héroes son convertidos en victimarios y los terroristas en víctimas..

Un exsuboficial de la FAP fue detenido en Lima tras una investigación por delitos contra menores..

Villa El Salvador: Dos buses de la empresa Vipusa fueron atacados a balazos en menos de una hora..

En el colegio de Carabayllo, padres denuncian que delincuentes exigen pago para seguridad..

Además hoy día 25 de Setiembre en el calendario del Perú.

