GRABADO el 07-08-2025

Atacan de varios disparos a ex pareja de alias "cueto"

Un nuevo crimen se registró en la provincia de Trujillo. Esta vez la víctima es una mujer de 26 años que fue asesinada a balazos cuando sicarios irrumpieron en una fiesta de cumpleaños que se realizaba en una vivienda del distrito de La Esperanza.



El hecho de sangre, que conmocionó a los moradores de la mencionada jurisdicción, se registró al promediar las 4 de la mañana del martes, cuando Yaritza Paola Alexandra Leiva Castañeda fue acribillada.



Por información de algunos testigos, Leiva Castañeda llegó hasta un inmueble situado en la intersección de la calle Max Carrera y Benito Juárez, en la parte alta del distrito esperancino. En el lugar, se celebraba una fiesta familiar y compartían algunas bebidas alcohólicas. De pronto, la tranquilidad se vio interrumpida cuando aparecieron unos sospechosos, sacaron sus armas de fuego y la atacaron asestándoles varios disparos que le impactaron en varias partes del cuerpo.



La mujer quedó tendida en el piso del predio, en medio de un charco de sangre. Además, dos personas más resultaron heridas y fueron auxiliadas hasta diversos nosocomios de la ciudad de Trujillo para que reciban la atención médica.



Los vecinos al escuchar el estruendo salieron de sus casas y de inmediato avisaron a los agentes de la comisaría bellavista, cuyos uniformados al llegar verificaron que Alexandra Leiva ya no presentaba signos vitales.



La ex suegra de Alexandra, llego a la escena y confirmó que la víctima deja a una hija de 11 años en la orfandad.



La hermana de uno de los heridos señaló que fueron 18 balazos.



Personal de criminalística de la división de investigación criminal (Divincri) y un representante del Ministerio Público llegaron para el respectivo levantamiento del cadáver.



Los agentes del orden analizarán las cámaras de seguridad de la zona para poder identificar y luego capturar a los responsables de este homicidio.



El 25 de mayo de este año, Alexandra Leiva resultó herida de bala en la pierna cuando fue atacada por delincuentes en La Esperanza. En este atentado, falleció su pareja César Culquitante Andrade alias cueto.



En lo que va del año ya son 170 crímenes que se registran en la región La Libertad.



Desde Cosmos Perú

