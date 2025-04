GRABADO el 04-04-2025

UNIVERSITARIOS SE REBELAN Toman la universidad Agraria y otras universidades se suman

NO LOS DEJARON SOLOS Estudiantes de la Universidad Agraria La Molina no han levantado su medida de lucha. Cansados de no ser escuchados durante años, decidieron tomar la universidad exigiendo seguridad, mejor infraestructura, servicios de comedor y mayor transparencia.



Las autoridades los ignoran bajo el argumento de que no hay presupuesto. Sin embargo, las imágenes muestran las deplorables condiciones en las que estudian y la mala calidad de los alimentos. Incluso denuncian que el rector, en tono de burla, les sugirió que si tanto quieren cambios, organicen polladas para recaudar fondos.



También han reportado un incremento de robos dentro del campus, lo que ha generado temor entre los estudiantes. Afortunadamente, delegaciones de San Marcos, la UNI y la PUCP se sumaron a la protesta en señal de respaldo.



