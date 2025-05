GRABADO el 02-05-2025

Terremoto 7.5: Chilenos evacúan y se activa alerta de tsunami en el sur del país

Un movimiento sísmico de 7.5 causó pánico en la zona sur de Chile, conocida como Magallanes. El epicentro fue en Puerto Williams y, pese a que el terremoto no se sintió al norte del país, se activó la alerta de tsunami para una parte del litoral chileno.



En Chile, un terremoto de 7.5 causó pánico entre miles de ciudadanos, en la región de Magallanes..

Terremoto 7.5: Chilenos evacúan y se activa alerta de tsunami en el sur del país.

