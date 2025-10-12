GRABADO el 12-10-2025

Jaime de Althaus analiza el ascenso de JOSÉ JERÍ COMO PRESIDENTE tras la VACANCIA DE DINA BOLUARTE

En entrevista con el periodista y antropólogo, Jaime de Althaus, analiza la correlación de fuerzas parlamentarias en torno al nuevo gobierno del presidente José Jerí, el futuro legal y político de Dina Boluarte, la agenda electoral al 2026 y los temas urgentes para que el Perú logre recuperar la estabilidad democrática y el crecimiento económico.

p21tv entrevista21 dinaboluarte josejeri congreso

-

Para las últimas noticias del Perú y el mundo y más contenido como este, visítanos en nuestra página web peru21.pe

Desde Peru21TV

EN VIVO Juicio oral contra SUSANA VILLARÁN por aportes de Odebrecht y OAS.

EN VIVO JOSÉ JERÍ JURA como PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

Jaime de Althaus analiza el ascenso de JOSÉ JERÍ COMO PRESIDENTE tras la VACANCIA DE DINA BOLUARTE.

José Cueto: NUEVO MINISTRO DEL INTERIOR -de JOSÉ JERI- debe tener pantalones bien puestos.

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente de la República?.

¿Qué personajes rodean al presidente José Jerí? ¿Quiénes son Luis Alfonso Morey y Patricia Li?.

CONFIEP Jorge Zapata: Decisiones apresuradas del Congreso PONEN EN RIESGO la ECONOMÍA PERUANA.

¿Qué es RECOMIENDA.PE?.

Las primeras ACTIVIDADES OFICIALES de JOSÉ JERÍ nuevo PRESIDENTE, LLEGA A PALACIO DE GOBIERNO.

MARÍA CORINA MACHADO, NOBEL DE LA PAZ 2025: símbolo de resistencia democrática en VENEZUELA.

EN VIVO JOSÉ JERÍ JURA como PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

José Jerí asume presidencia / último pronunciamiento de Dina Boluarte.

Abogado de Dina Boluarte: "Descarto que la Presidenta o bien se asile o bien huya del país".

TRAS PEDIDO DE VACANCIA DE DINA BOLUARTE Roberto Chiabra: "Sí asumiría la Presidencia".

EN VIVO CUATRO MOCIONES DE VACANCIA contra DINA BOLUARTEGABINETE responde pr atentado a Agua Marina.

Además hoy día 13 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Peru21TV

Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.