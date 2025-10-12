Jaime de Althaus analiza el ascenso de JOSÉ JERÍ COMO PRESIDENTE tras la VACANCIA DE DINA BOLUARTE
En entrevista con el periodista y antropólogo, Jaime de Althaus, analiza la correlación de fuerzas parlamentarias en torno al nuevo gobierno del presidente José Jerí, el futuro legal y político de Dina Boluarte, la agenda electoral al 2026 y los temas urgentes para que el Perú logre recuperar la estabilidad democrática y el crecimiento económico.
