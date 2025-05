GRABADO el 13-05-2025

RUSIA asistirá a NEGOCIACIONES con UCRANIA pero PUTIN NO CONFIRMA sí irá El Comercio

El presidente de Rusia, VladimirPutin, ha rechazado la propuesta de un AltoElFuego de 30 días presentada por Ucrania y apoyada por líderes europeos como condición previa para las negociaciones de paz programadas en Estambul este jueves. El Kremlin calificó de "inadmisibles" las advertencias de nuevas sanciones por parte de Alemania y otros países si no se aceptaba la tregua antes del lunes. A pesar de la negativa, Rusia ha expresado su disposición a participar en el diálogo, aunque no ha confirmado si Putin asistirá personalmente.



Por su parte, el presidente de Ucrania, VolodímirZelenski, ha declarado que solo aceptará reunirse con Putin y no con otros representantes rusos, subrayando que solo el mandatario ruso tiene la autoridad para decidir el fin de la guerra. El presidente de EEUU, DonaldTrump, actualmente de gira por Oriente Medio, ha manifestado su interés en asistir a las conversaciones de paz en Turquía, aunque no ha confirmado su participación. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de estos eventos, que podrían marcar un punto de inflexión en el conflicto.



