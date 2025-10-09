GRABADO el 09-10-2025

Piura: refuerzan vigilancia en los exteriores de casas de integrantes de Agua Marina TEMADEFONDO

Desde Sechura, Piura, región de origen de la agrupación de cumbia Agua Marina, la Policía brindó información sobre un asalto ocurrido semanas atrás en la vivienda de Lucho Quiroga, cantante del grupo. Además, se ha dispuesto el reforzamiento de patrullajes en las zonas donde residen los integrantes de la agrupación.



TEMADEFONDO

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook / rppnoticias

Instagram / rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok / rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

RPP NOTICIAS EN VIVO Atentado en concierto de Agua Marina RPP247.

ENVIVO ENCENDIDOS 09/10/2025 ENCENDIDOSRPP.

Renovación Popular presentará moción de VACANCIA contra DINA BOLUARTE.

Renovación Popular presentará moción de VACANCIA contra DINA BOLUARTE RPPDESPACHO ENTREVISTA.

Ataque contra orquesta Agua Marina: repercusiones del ataque TEMADEFONDO ENTREVISTA.

'La lágrima del diablo': la película peruana inspirada en el SUPAY SEGMENTO ViajeAOtraDimensión.

Orquesta Hnos. Silva denuncian extorsiones a músicos en Trujillo TEMADEFONDO DESPACHO.

TODO lo que se SABE del ATAQUE a AGUA MARINA en CHORRILLOS RPPESPECIALES INFORME.

Alcalde del Rímac alerta sobre creciente inseguridad ADNRPP ENTREVISTA.

¿Dónde impactaron las balas en el atentado contra Agua Marina? SEGMENTO PurosFactos.

Phillip Butters fue agredido con piedras y huevos en Puno SEGMENTO PurosFactos.

Piura: refuerzan vigilancia en los exteriores de casas de integrantes de Agua Marina TEMADEFONDO.

ENVIVO PERÚ VS. CHILE: MANUEL BARRETO PREPARA EL NUEVO PERÚ TOCOYMEVOY.

Agua Marina: TODO lo que se SABE del AT4QUE que dejó a cuatro heridos TEMADEFONDO ENTREVISTA.

¿Cuántos años lleva Agua Marina bajo amenaza de delincuentes? SEGMENTO PurosFactos.

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.