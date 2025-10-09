GRABADO el 09-10-2025

Piura: refuerzan vigilancia en los exteriores de casas de integrantes de Agua Marina TEMADEFONDO

Desde Sechura, Piura, región de origen de la agrupación de cumbia Agua Marina, la Policía brindó información sobre un asalto ocurrido semanas atrás en la vivienda de Lucho Quiroga, cantante del grupo. Además, se ha dispuesto el reforzamiento de patrullajes en las zonas donde residen los integrantes de la agrupación.

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Día Mundial de la Visión

Día Mundial de la Visión

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial del Correo

Día Mundial del Correo

