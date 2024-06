Después de unos días intensos, el DT de la #Bicolor #JorgeFossati confirmó finalmente que #RenatoTapia no jugará la #CopaAmérica2024 luego de que el jugador decidiera no viajar con la selección a Estados Unidos para jugar el partido amistoso contra #ElSalvador el próximo viernes. #Tapia busca mantenerse en óptimas condiciones para el mercado de fichajes y cambiar de club ahora que su contrato con el #Celta se termina en Junio. ¿Qué opinas de la decisión de Fossati



¡Descubre más noticias y mantente actualizado con nosotros!



https://depor.com/



¡Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido!



Facebook: https://bit.ly/494GskH

Instagram: https://bit.ly/3x9fYB2

TikTok: https://bit.ly/3esOl7t



¡Únete a nuestra comunidad y no te pierdas ni un detalle!

Además hoy dia 14 de Junio en el calendario del Perú.

Más videos de Diario Depor

Todos los videos desde el canal Diario Depor en Youtube.