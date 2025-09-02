GRABADO el 02-09-2025

¿Renzo Garcés insultó a Jordi Espinoza?: el informe del clásico 'U' vs. Alianza Lima Líbero

El informe presentado por Jordi Espinoza tras el clásico entre Universitario vs. AlianzaLima no solo le ha causado problemas a los cremas, sino también al cuadro blanquiazul. Y es que, el juez del encuentro ha señalado que el defensa RenzoGarcés lo insultó en los últimos minutos del encuentro. ¿Qué le dijo el zaguero? Te contamos todos los detalles.

Enlaces Útiles
Suscríbete: http://bit.ly/2Og5ju6
Más noticias: https://libero.pe/
Facebook: http://bit.ly/38i9NcH
Twitter: http://bit.ly/31Hig6D
Instagram: http://bit.ly/2ScLWFQ

Desde Líbero

BARCELONA VS REAL MADRID EN EL ESTADIO MONUMENTAL Líbero.

¿Crítica? Liga australiana da rotundo mensaje Sydney FC sobre Piero Quispe Líbero.

URUGUAY vs PERÚ: dónde y a qué hora ver por las Eliminatorias Sudamericanas Líbero.

LIONEL MESSI SALIÓ DE UN TEATRO EN BUENOS AIRES Y NO PASÓ DESAPERCIBIDO Líbero.

Paolo Guerrero feliz por el 'Samurái': "Erick no tiene techo, posee un increíble potencial" Líbero.

¿Renzo Garcés insultó a Jordi Espinoza?: el informe del clásico 'U' vs. Alianza Lima Líbero.

¡Quiere enfrentar a ALIANZA LIMA! El pedido de INDEPENDIENTE a CONMEBOL Líbero.

DIRECTIVO DE SPEZIA habló sobre GIANLUCA LAPADULA y su futuro en ITALIA Líbero.

SELECCIÓN PERUANA: Estos son los resultados que necesita PERÚ para acceder al REPECHAJE Líbero.

¿Y UNIVERSITARIO? Raúl Ruidíaz se declara enamorado de otro club peruano Líbero.

Se CONFIRMÓ la fecha en la que ALIANZA LIMA conocerá a su rival en cuartos de la SUDAMERICANA.

Conmebol abre proceso disciplinario a Alianza Lima tras clasificación en Copa Sudamericana Líbero.

EL TENISTA KAMIL MAJCHRZAK ENCONTRÓ A BROCK, EL NIÑO AL QUE LE ARREBATARON SU GORRA Líbero.

Ricardo Gareca en la mira de club que destacó en Copa Sudamericana 2025 Líbero.

MIEMBRO DEL CUERPO TÉCNICO DE SEATTLESOUNDERS SE PRONUNCIÓ ACERCA DE LO OCURRIDO CON LUIS SUÁREZ .

Además hoy día 04 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Líbero

video

BARCELONA VS REAL MADRID EN EL ESTADIO MONUMENTAL Líbero

video

¿Crítica? Liga australiana da rotundo mensaje Sydney FC sobre Piero Quispe Líbero

video

URUGUAY vs PERÚ: dónde y a qué hora ver por las Eliminatorias Sudamericanas Líbero

video

LIONEL MESSI SALIÓ DE UN TEATRO EN BUENOS AIRES Y NO PASÓ DESAPERCIBIDO Líbero

video

Paolo Guerrero feliz por el 'Samurái': "Erick no tiene techo, posee un increíble potencial" Líbero

video

¿Renzo Garcés insultó a Jordi Espinoza?: el informe del clásico 'U' vs. Alianza Lima Líbero

video

¡Quiere enfrentar a ALIANZA LIMA! El pedido de INDEPENDIENTE a CONMEBOL Líbero

video

DIRECTIVO DE SPEZIA habló sobre GIANLUCA LAPADULA y su futuro en ITALIA Líbero

video

SELECCIÓN PERUANA: Estos son los resultados que necesita PERÚ para acceder al REPECHAJE Líbero

video

¿Y UNIVERSITARIO? Raúl Ruidíaz se declara enamorado de otro club peruano Líbero

video

Se CONFIRMÓ la fecha en la que ALIANZA LIMA conocerá a su rival en cuartos de la SUDAMERICANA

video

Conmebol abre proceso disciplinario a Alianza Lima tras clasificación en Copa Sudamericana Líbero

video

EL TENISTA KAMIL MAJCHRZAK ENCONTRÓ A BROCK, EL NIÑO AL QUE LE ARREBATARON SU GORRA Líbero

video

Ricardo Gareca en la mira de club que destacó en Copa Sudamericana 2025 Líbero

video

MIEMBRO DEL CUERPO TÉCNICO DE SEATTLESOUNDERS SE PRONUNCIÓ ACERCA DE LO OCURRIDO CON LUIS SUÁREZ

Todos los videos desde Líbero en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana de la Educación Vial

Semana de la Educación Vial

Día Internacional del Taekwondo

Día Internacional del Taekwondo

Creación Política del departamento de San Martín

Creación Política del departamento de San Martín

Festividad de San Francisco del distrito de Pión en Chota (Cajamarca)

Festividad de San Francisco del distrito de Pión en Chota (Cajamarca)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 04 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

15º Lima
3.55
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo