GRABADO el 30-08-2025

Trujillo: encuentran a bebé que fue reportada como desaparecida ROTATIVARPP DESPACHO

Tras un operativo de la Policía Nacional de Trujillo, en La Libertad se ubicó a la recién nacida que había sido reportada como desaparecida en el interior del Hospital Belén, ubicado en el centro histórico de la ciudad, según confirmó a RPP la Gerencia Regional de Salud.



Además hoy día 30 de Agosto

