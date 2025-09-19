2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 19 DE SETIEMBRE DE 2025
Francisco Calisto sobre compras de aviones subsónicos: "Permitirá patrullar las fronteras".
Carlos González sobre crisis en Machu Picchu: "No hay voluntad política para buscar una solución".
Julio Rodríguez: Los requisitos para suspender a Delia Espinoza se cumplían de sobra.
Vecinos piden que Sartén de Oro que ganó Perú con el pan con chicharrón se quede en La Victoria.
Pareja de indigentes lleva varios meses viviendo debajo del puente Angamos.
Caos e informalidad en Av. Javier Prado: combis y vans invaden carril del Corredor Rojo.
Tenía 600 mil soles en multas: Llevan al depósito unidad pirata conocida como Cúster Calavera.
La Molina: capturan a tres extranjeros que extorsionaban a comerciantes.
Buscan a adulta mayor que desapareció en el Callao.
Delia Espinoza a PCM: Apoyan a Fuerza Popular pero no hicieron lo mismo con partido de Antauro.
Premier Arana: "Ninguna autoridad puede interferir en el proceso electoral".
Delia Espinoza no acude a audiencia de la JNJ y pide garantías de seguridad.
Chile pide estudio sobre impacto de posible venta de aviones F-16 al Perú.
