Morgan Quero sería candidato presidencial de partido vinculado a Nicanor Boluarte, según analista

En conversación con Exitosa, el periodista y analista político, Enrique Castillo, sostuvo que varios ministros de Estado buscarían renunciar a sus cargos para participar en las elecciones de 2026. Uno de ellos sería Morgan Quero, quien, según su apreciación, sería candidato presidencial del partido vinculado a Nicanor Boluarte.



