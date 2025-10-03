GRABADO el 03-10-2025

Morgan Quero sería candidato presidencial de partido vinculado a Nicanor Boluarte, según analista

En conversación con Exitosa, el periodista y analista político, Enrique Castillo, sostuvo que varios ministros de Estado buscarían renunciar a sus cargos para participar en las elecciones de 2026. Uno de ellos sería Morgan Quero, quien, según su apreciación, sería candidato presidencial del partido vinculado a Nicanor Boluarte.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Morgan Quero sería candidato presidencial de partido vinculado a Nicanor Boluarte, según analista.

'Pequeño J' cumplirá 9 meses de prisión preventiva en penal de Cañete.

Lucha contra el tráfico ilícito de drogas en Perú es costosa, señala jefe de la Dirandro.

Además hoy día 04 de Octubre en el calendario del Perú.

