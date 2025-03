#DonaldTrump y #VolodímirZelenski protagonizaron una tensa discusión durante su reunión en la #CasaBlanca, un momento que quedó registrado por las cámaras en el Despacho Oval. Lo que inicialmente debía ser un encuentro diplomático para formalizar un acuerdo sobre la explotación de recursos minerales a cambio de apoyo militar, terminó convirtiéndose en un enfrentamiento abierto entre ambos líderes.



Las diferencias quedaron en evidencia cuando Trump cuestionó la postura de Zelenski en el conflicto con #Rusia, sugiriendo que Ucrania no estaba en condiciones de imponer demandas. La confrontación escaló cuando el presidente de #EstadosUnidos acusó a su homólogo ucraniano de apostar con la guerra y no mostrar suficiente gratitud por la ayuda recibida.



#Ucrania #guerra #jdvance



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



