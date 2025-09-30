GRABADO el 30-09-2025

Betssy Chávez: Del sueño presidencial a la inhabilitación SEGMENTO PurosFactos

La Comisión Permanente aprobó el informe que recomienda inhabilitar por 10 años a Betssy Chávez, por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo... ¿Qué sigue para que se concrete su inhabilitación?



Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook / rppnoticias

Instagram / rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok / rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO ENCENDIDOS 30/09/2025 ENCENDIDOSRPP.

El ABC del acné: causas, mitos y tratamientos según un dermatólogo ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA.

Colectivo 'Cáncer Infantil Perú' y su constante lucha para una adecuada atención TEMADEFONDO.

Cruz del Sur trasladará pacientes oncológicos desde regiones hacia Lima TEMADEFONDO ENTREVISTA.

ENVIVO CÁNCER INFANTIL EN EL PERÚ 30/09/25 TEMADEFONDO.

Betssy Chávez: Del sueño presidencial a la inhabilitación SEGMENTO PurosFactos.

¿Por qué persiste la escasez de especialistas para tratar el cáncer infantil? TEMADEFONDO.

"Inspira": albergue para niños con cáncer que provienen del interior del país TEMADEFONDO.

Miembros de partidos políticos acusados de financiar a "El Monstruo" SEGMENTO PurosFactos.

Cáncer infantil en Perú: Importancia de la detección precoz y el tratamiento TEMADEFONDO.

Héctor Valer desata escándalo tras escupir a periodista en Juliaca SEGMENTO PurosFactos.

Vladimiro Montesinos y 3 cabecillas terroristas serán trasladados a penal Ancón II BREAKING.

¿Cuáles son los posibles destinos para "El Monstruo? SEGMENTO PurosFactos.

¿Cuántas rojas más aguanta Alianza con Zambrano? shortrpp.

Detalles del PARO DE TRANSPORTISTAS este 2 DE OCTUBRE ADNRPP ENTREVISTA.

Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.