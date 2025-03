Estados Unidos endurece su política migratoria con una nueva medida de deportación acelerada. Un documento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) revela que ciertos inmigrantes podrían ser expulsados del país sin derecho a audiencia judicial. La medida del gobierno de Donald Trump alcanzaría a ciudadanos que ingresaron al país norteamericano con los beneficios de programas instalados por Joe Biden.



